Fransa’da yayınlanan Le Monde gazetesi, geçtiğimiz ekim ayında Paris’teki Louvre Müzesi’nden 88 milyon Euro değerinde kraliyet mücevheri çalan iki şüphelinin geçen ay yapılan sorgu tutanaklarına ulaştı.

Müze müdürünün istifasına yol açan ve dünya genelinde geniş yankı uyandıran soyguna dair detaylar içeren tutanaklara göre, Abduliye N. ve Gelamallah A. isimli şüpheliler, müzenin Apollo galerisine ailelerinin güvenliğinden korktukları için adını vermedikleri bir müşterinin talimatıyla girdiklerini iddia etti.

TACI DÜŞÜRMÜŞ

Şüpheliler, müzeden taçlar, broş, kolyeler ve küpelerden oluşan toplam sekiz parça mücevher aldı.

Ancak kaçış esnasında, Napolyon III'ün eşi İmparatoriçe Eugénie tarafından 19. yüzyılda takılan mücevherlerle bezeli bir tacı yere düşürdü.

Sorgu sırasında hakimlerin hasar görmüş tacın fotoğrafını göstermesi üzerine Abduliye N., "Evet, bendim, çantamdan düştü. Yaptığımız doğru değildi, çok ciddi bir durum" diyerek suçu kabul etti.

Şüpheli, kalan ganimeti teslim ettikleri azmettiricinin ise sonuçtan memnun kalmadığını belirten, "Daha fazlasını çalabileceğimizi düşünüyordu" ifadesini kullandı.

'MÜZE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Soygundan sadece iki veya üç gün önce işe alındıklarını söyleyen şüpheliler, hazırlık için kendilerine müze içindeki vitrinleri gösteren bir video izletildiğini aktardı.

Maddi zorluklar içinde olduğunu belirten eski bir sosyal medya fenomeni Abduliye N., rolü karşılığında kendisine 15 bin ila 20 bin Euro arasında bir ödeme vadedildiğini söyledi.

Soygundan önce hedefinin Louvre Müzesi olduğunu bildiğini belirten Abdoulaye N.'ye karşılık, diğer şüpheli Gelamallah A. ise buranın dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olduğunu bilmediğini, kendisine "Paris'te mücevher üretilen bir dükkan" olarak tanıtıldığını ileri sürdü.

Gelamallah A., "Bilseydim asla ayak basmazdım" diyerek 20 bin ila 25 bin avro arasında bir ücrete anlaştığını ifade etti.

KORKULARINDAN SÖYLEYEMEDİLER

Şüpheliler, müzeye bir yük asansörü vasıtasıyla birinci kat balkonundan geçerek ulaştıklarını, ardından Apollo Galerisi'nin penceresini kırıp içeri girdikten sonra iki vitrinin camlarını kestiklerini anlattı.

İçeride kimsenin olmadığını ve sadece vitrin ışıklarının yandığını belirten zanlılar, zamana karşı yarıştıklarını ve yakalanmamak için üç dakikadan fazla kalmamaları gerektiğinin farkında olduklarını söyledi.

Çalınan mücevherlerin şu an nerede olduğunu bilmediklerini savunan şüpheliler, intikam korkusuyla azmettiricinin kimliğine dair bilgi vermeyi reddetti.

Abduliye N., gözaltındayken dışarıdan telefonlar aldığını ve kendisine sessiz kalmasının söylendiğini ekledi.

Le Monde gazetesi ise soruşturmayı yürüten yetkililerin, soyguncuların bir başkası adına hareket ettiğini henüz doğrulamadığını belirtti.