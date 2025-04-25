Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında aile bireylerinin de bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında "suçluyu kayırma" suçlamasıyla açılan davanın duruşması, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

TUTUKLULUĞA DEVAM EDİLECEK

Mahkeme, aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ın da bulunduğu 6’sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava, 2 Mayıs tarihine ertelendi.

HAPİS İSTENİYOR

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat, Maşallah Güran ile Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya; tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile 16 ve 17 yaşındaki üç çocuk hakkında “suçluyu kayırma” suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

"GERÇEK FAİLE ULAŞILMALI"

Duruşmayı takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, adliye önünde yaptığı açıklamada, ilk yargılamadaki hükmün olayın faili ve nedenini tarif etmekten uzak olduğunu söyledi. Tanrıkulu, “Soruşturmanın etkin biçimde ele alınması ve yargılamaların bu çerçevede yürütülmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde gerçek faile ve olayın nedenine ulaşabiliriz” dedi.