Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolmuş ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen amca Salim Güran'a, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Kararda, Salim Güran ile ilgili şunlar ifade edildi:

"Otomobilinde Narin Güran'a ait DNA örneği bulunması sebebiyle ilk aşamada gözaltına alındığı, o tarihte henüz Narin'in cansız bedeninin bulunmamış olması nedeniyle kaçırılmış olma ihtimaline binaen 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' eyleminden tutuklanmasına karar verilmiş ise de eylemin ilerleyen aşamalarda 'kasten öldürme' olduğu ve 'kişiyi hürriyetin yoksun kılma' suçu unsurlarının oluşmadığı anlaşılmıştır."

Narin'in cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi Vecdi Bahtiyar hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Başsavcılığın kararına göre, Narin'in babası ve bazı şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından kovuşturma yapılmayacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni delillerin ortaya çıkması halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172/2. maddesi gereğince her aşamada yeniden soruşturma yapılabileceğini belirtti.

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili devam eden davada, başta anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran olmak üzere bazı sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 16 yaşındaki R.A. ve 17 yaşındaki İ.K. gibi şüpheliler hakkında ise hapis cezası talep edilmişti.