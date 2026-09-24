Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 Eylül 2024’te mahalle yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ Narin’in ölümüne ilişkin dava 28 Aralık 2024’te karara bağlandı. Mahkeme, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran’ı, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Narin’in cansız bedenini dereye taşıdığı belirlenen komşu Nevzat Bahtiyar’a ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. YARGITAY KARARINDA DEĞİŞİKLİK Yargıtay, Güran ailesinin üç üyesine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Ancak Nevzat Bahtiyar yönünden verilen kararı bozarak, sanığın “kasten öldürmeye yardım” suçundan yeniden yargılanmasına hükmetti. Bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Son olarak Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği, Yargıtay’ın kesinleşmiş kararına rağmen dava sonucuna ilişkin dezenformasyon içerikleri yaydığı tespit edilen 99 sosyal medya hesabı için erişim engeli uygulanmasına karar verdi.

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