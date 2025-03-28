21 Ağustos’ta kaybolmasının ardından 19 gün sonra evinden 1.5 kilometre mesafede bulunan Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın, son fotoğrafta giydiği siyah tişört ve kırmızı terlikler üzerindeydi.
Narin’in bulunmasının ardından uzun süre konuşulan kırmızı terlikler, soruşturma sürecinde önemli bir yer tutmuş ve mahkeme tutanaklarına da yansımıştı.
Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre ailesiyle geçirdiği son gezide çekilen ve son fotoğrafları olan Narin’in, çok sevdiği babası Arif Güran’ın yanında yer aldığı ve oldukça mutlu göründüğü dikkat çekiyor.