Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, kaybolmasının 19. gününde Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonrası açılan davada, 28 Aralık 2024'te Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'in bedenini Eğertutmaz Deresi'ne taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. YARGITAY KARARINI BOZDU Yargıtay, Güran ailesinin cezalarını onarken, Nevzat Bahtiyar'ın "kasten öldürmeye yardım" suçundan yeniden yargılanmasına karar vermişti. Bozma kararının ardından Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ANKARA'YA ADALET YÜRÜYÜŞÜ Narin'in babası Arif Güran, kızının ölümüne ilişkin dosyanın tarafsız biçimde yeniden değerlendirilmesi talebiyle "Narin ve Ailesi İçin Adalet Platformu" adıyla Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyüş başlatacaklarını açıkladı. Yürüyüş, 19 Eylül Cumartesi günü Narin'in kabri başında yapılacak açıklamanın ardından başlayacak. Platform, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı önünde Narin için adalet çağrısı yapacaklarını belirtti. BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİ Güran ailesi, cinayetin "faili meçhul" sayılması için Adalet Bakanlığı'na bağlı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na başvurmuştu. Ancak Bakanlık, dosyada yeni bir somut bulguya ulaşılamadığı ve bazı sanıklar hakkında mahkumiyet kararlarının Yargıtay tarafından onandığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmişti.

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