Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kaybolduktan 20 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran’ın cezaevindeki son görüntüsü ortaya çıktı.
21 Ağustos 2024’te kaybolan küçük Narin’in cansız bedeni, 10 Eylül 2024 tarihinde dere yatağına gömülmüş bir çuval içerisinde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.
Yargılama sonucunda anne, ağabey ve amca müebbet hapse mahkûm edilirken, komşu Nevzat Bahtiyar’a yardım ve delil karartma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yüksel Güran’ın cezaevinde çekildiği öne sürülen son fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
Oğlu Baran Güran ve diğer çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafta, anne Yüksel Güran’ın oldukça bitkin ve üzüntülü olduğu dikkat çekti.