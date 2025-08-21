Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinin üzerinden bir yıl geçti. Katil kim sorusu yanıtsız kalırken Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, çelişkili ifadeleri nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin Güran'ın babası Cumhurbaşkakanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Güran'ın babası, "Eğer katil bu aileyse, bu ailenin kökünü bitirin. Eğer katil aile değilse bu zulmü de bitirin. Ben buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu adaletsizlik sadece bize mi? Niye kimse sesimizi duymuyor." dedi.

Güran'ın babası şu ifadeleri kullandı:

Bu kadar çıkan delil ve tespitlerle, raporlarla hiç kimse sesini çıkmıyor. Bir anne kendi evladının mezarının başına bile gelemedi. Sosyal medya cezası verildi, başka bir şey değil. Hangi delille? Hangi tespitle?

Bu çıkan delil ve tespitleri sizin vicdanınız kabul ediyorsa biz de kabul edelim. Bugün çıkan raporlarda Salim Güran’ın, Nevzat Bahtiyar’ın telefonlarının kollukta silindiği tespitlidir. Bu art niyet nedir? Sayın Adalet Bakanı 'baz' dediğiniz ucube benim ailemi yok etti. Nevzat benim kızım öldürdü ve Sayın Adalet Bakanı da benim ailemi diri diri mezara gömdü.