Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, Antalya Narkotik Şube Müdürü Ersin D. E. ile kendisinden önce aynı görevde bulunan Okan U. dahil 6 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, soruşturma kapsamında eski Narkotik Şube Müdürü Okan U.'nun görev yaptığı dönemde bazı uyuşturucu dosyalarında şüphelilerin aleyhindeki delilleri "temizlemek" için rüşvet aldığı iddiası araştırılıyor.

Okan U.'nun Şubat 2023 ile Eylül 2026 arasındaki WhatsApp yazışmaları, soruşturmadaki rüşvet iddialarının dayanakları arasında yer aldı.

ÖNCE DOSYAYA EKLENİYOR, ARDINDAN PARA İSTENİYOR

Dosyaya giren yazışmalarda, Okan U. ile avukat R.K.'nın geçmişte uyuşturucu dosyası bulunan bazı kişileri yeniden takip ettirdikleri ve bu kişilerin incelemeden kurtulması amacıyla para talep ettikleri iddiası yer aldı.

Bunun örneklerinden biri 7 Haziran 2026 tarihli yazışma oldu. Avukat R.K., aralarında uyuşturucu sicili bulunan V.Ç.'nin de olduğu 10 kişinin adını paylaşarak bu kişilerin yeniden "uyuşturucu ticareti yaptığını" kurgulayan bir mesajı Okan U.'ya gönderdi.

Mesajlarda R.K., "Çalışıyoruz reis. Alacağız o parayı gör bak" derken Okan U. ise "Ben yarın taktırırım bunları projeye" ifadesini kullandı. Bu sözlerle söz konusu kişilerin soruşturmaya dahil edileceği belirtildi.

9 Haziran 2026'da Okan U., bu kişilerin polis takibine alındığını gösteren bir fotoğrafı avukata göndererek, "Hallettik abi, takibe devam ediyoruz. Ensesindeyiz abi. Ekipleri peşine taktık" diye yazdı.

R.K. daha sonra bu kişiler hakkında uyuşturucu ticareti suçundan takipsizlik kararı verilmesini istedi. Okan U. ise bu talebe "Tamam canım" şeklinde yanıt verdi.

Avukat R.K., takipte bulunan kişilere, bir hafta içerisinde parayı getirmeleri halinde soruşturmanın düzelmesini ve takibin sona ermesini söyleyeceğini belirtti.

RÜŞVET TALEBİNİN REDDEDİLDİĞİ İDDİASI

İddiaya göre teknik takipte bulunan V.Ç., kendisinden talep edilen rüşveti kabul etmedi. Bunun ardından operasyonda 1 kilo 20 gram kokainle gözaltına alınan V.Ç.'nin Narkotik Şube'de Okan U. ve ekibi tarafından darbedildiği öne sürüldü.

V.Ç., tutuklanmasının ardından Okan U. ve avukat R.K. hakkında, dosyanın kapatılması karşılığında kendisinden rüşvet istendiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dosyadaki yazışmalar, avukat R.K. ile Okan U. arasında deşifre olduklarını düşündükleri dönemde küfürleşmeye kadar varan bir tartışma yaşandığını da ortaya koydu.

"ÖNÜNÜ AÇTIK, KİLOLARCA SATTI"

Dosyaya ayrıca Okan U., avukat R.K. ve paraların gönderildiği S.G. arasında geçen bir konuşmanın ses kaydı dökümü de girdi.

Ses kaydında kendilerinden "ekip" olarak söz eden Okan U., "Goşto" lakaplı uyuşturucu şüphelisi M.A.S.'nin önünü açtıklarını, yaklaşık bir yıldır polis tarafından takip edilmediğini ve kilolarca uyuşturucu sattığını söyledi.

M.A.S.'nin kendi "muhbiri" olduğunu ancak kendisine "hiçbir iş vermediğini" savunan Okan U., bu kişinin tüm dosyalarından beraat ettiğini ifade etti.

Okan U., konuşmada M.A.S.'nin yaklaşık 40 gün cezaevinde kaldığını ancak sonrasında bütün dosyalarından kurtulduğunu belirtti.

RÜŞVET İDDİALARININ YILLARA YAYILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yazışmalarda, avukat R.K.'nın gözaltına alınan bazı uyuşturucu şüphelilerinin serbest bırakılması karşılığında Okan U.'ya uzun süredir rüşvet verilmesine aracılık ettiği iddiası da yer aldı.

14 Şubat 2024 tarihli görüşmede R.K., "Hz. Davut" olarak adlandırdığı bir uyuşturucu şüphelisinin durumunu sordu. Okan U. ise bu kişinin "Serbest" olduğunu belirterek, "Uç uçabildiğin kadar, kanatlar senin. Rüzgârı hisset" ifadelerini kullandı.

Polis, bu yazışmayı şüphelinin serbest bırakılması karşılığında "Davut" isimli kişiden yüksek miktarda rüşvet talep edilmesi şeklinde değerlendirdi.

GÖZALTI İÇİN 250 BİN TL İDDİASI

12 Haziran 2024 tarihli yazışmalar da soruşturma dosyasına girdi. R.K., bir şüphelinin gözaltına alınmasını istedi. Okan U. ise "peki" yanıtının ardından karşılığında "250 bin TL" yazdı.

R.K. buna karşılık, "Ama fazla tacir olmamak lazım biraz esnaf işi yap" ifadesini kullandı.

R.K. ayrıca "Maşallah" isimli bir kişiden 6 bin dolar istediğini belirterek, "Getirirse erkek sözü" dedi. Okan U. ise "Nolcak ki Maşallah'a. Ne yapacağız" diye yanıt verdi.

14 Haziran 2024 tarihli başka bir yazışmada R.K., Okan U.'ya bir adres göndererek, "İki çocuk Denizli'den gelmiş. Yüklü coco getirmişler. Kod isim kullanıyorlarmış" ifadelerini kullandı. R.K., bu kişilerden uyuşturucu alan F.K. isimli kullanıcının da arsa zengini olduğunu yazdı.

Mesajlaşmanın devamında R.K., "para işini çözelim" derken Okan U.'nun paylaştığı hesap numarasına 184 bin TL gönderildi.

DELİLLERDEKİ PARMAK İZLERİNİN SİLİNDİĞİ İDDİASI

Soruşturma ekiplerinin tespitlerine göre Okan U.'nun, bazı uyuşturucu şüphelilerinin kurtarılması amacıyla rüşvet karşılığında deliller üzerindeki parmak izlerinin sildirilmesini sağladığı da öne sürüldü.

Dosyaya giren 11 Temmuz 2024 tarihli yazışma bu iddialardan birine ilişkin. Okan U., 9 gram kokain ve hassas teraziyle yakalanan Suphi G. hakkında "makama arz" şeklinde bir bilgi notunu avukata gönderdi.

R.K. ise "Sadece terazi. Diğer kriminal önemli değil. Sadece terazi parmak izi çıkmazsa gol" mesajını göndererek el konulan hassas terazideki parmak izlerinin silinmesini ima etti.

Okan U. bu mesaja "Tamam canım" şeklinde karşılık verdi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün 18 Temmuz 2024 tarihli yazısında ise şüphelilerin parmak izlerinin suç unsuru eşyalar üzerinde tespit edilmediği belirtildi.