Edinilen bilgilere göre olay, 7 Mayıs’ta askeri protokol kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen resmi bir mezuniyet töreninde meydana geldi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan K9 cinsi narkotik köpekleri ve eğitmenleri tören alanından geçiş yaptığı sırada, köpeklerden biri aniden kontrolden çıktı.

Eğitmeninin tasmasını sıkıca tutmasına rağmen hızla ileri atılan özel eğitimli köpek, doğrudan töreni takip eden yüksek rütbeli tümamiralin üzerine zıpladı.

PANTOLON CEBİNİ BOYDAN BOYA YIRTTI

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan arbedede narkotik köpeği, dişlerini tümamiralin üniformasına geçirdi. Görevlilerin yoğun çabasıyla güçlükle uzaklaştırılan köpeğin, uzaklaştırılmadan hemen önce tümamiralin pantolon cebini boydan boya yırtıp kopardığı görüldü. Neye uğradığını şaşıran üst düzey komutan, diğer askeri personelin araya girmesiyle sakinleştirildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Olay anına ait video kayıtlarının kamuoyuna sızması, Şili'de büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sadece uyuşturucu maddelere tepki vermek üzere eğitilen profesyonel bir köpeğin, neden doğrudan üst düzey bir komutanın cebini hedef aldığı sorusu kamuoyunda geniş yankı buldu. Sosyal medya kullanıcıları ve bazı yerel kaynaklar amiral hakkında çeşitli iddialar ortaya attı.