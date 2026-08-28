Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında dev bir uyuşturucu sevkiyatını engelledi. İstanbul'dan Ankara'ya kara yoluyla uyuşturucu getirileceği istihbaratını değerlendiren ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.
NARKOTİK KÖPEĞİ 'VENTUS' AFFETMEDİ
Kahramankazan ilçesi girişinde önlem alan ekipler, takibe alınan 34 PPL 284 plakalı otomobili durdurdu. Araçta narkotik dedektör köpeği 'Ventus' ile yapılan detaylı aramada, gizlenmiş halde 1 kilo 200 gram kokain maddesi ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Zehir tacirlerine darbe vurulan operasyonda otomobil içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs anında etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği, süreç sonunda adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.