Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyona, 34 ekip ve 123 personel katıldı. Operasyonda, 29 şüpheli yakalandı.
Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 şırınga ve 1 sentetik hap ele geçirilirken, suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere de el konuldu.
Soruşturma kapsamında belirlenen 4 mağdura ulaşılıp gerekli işlemler başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi; 6'sının gözaltındaki işlemleri ise devam ediyor.