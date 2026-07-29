Uzmanlar, narsisistik kişilik özelliklerine sahip bireylerle sürdürülen ilişkilerin kişisel ruh sağlığı ve özsaygı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Narsisistik bireylerin, çevrelerindeki kişilerin olumsuz durumlarından tatmin sağlama odaklı davranış kalıpları sergilediği belirtildi.

Günlük yaşamda ve yakın ilişkilerde narsisistik kişilik özelliklerine sahip kişileri tespit etmenin her zaman kolay olmadığını belirten uzmanlar, insanların genellikle maruz kaldıkları manipülasyonu başkalarına açıklama ihtiyacı duyduklarında durumu fark ettiklerini ifade etti.

Araştırmalar ve klinik gözlemler, narsisistik eğilim gösteren bireylerin benlik saygılarını korumak ve güç dengesini kendi lehlerine tutmak adına sergiledikleri belirleyici 5 ana davranış kalıbını ortaya koydu:

1. Çevrenin başarısızlığından doyum sağlama ve odak noktasını değiştirme

Narsisistik bireyler, yakın çevrelerindeki kişilerin başarısızlıklarından veya yetersiz kaldığı durumlardan üstünlük hissi devşiriyor. Başkalarının geride kalması, bu kişilerde rekabeti kazanmışlık duygusu yaratıyor. Aynı zamanda, yakınlarının elde ettiği başarılar karşısında ilgiyi kendi üzerlerine çekmek amacıyla kendi başarılarını öne çıkarma veya dikkat çekici davranışlarda bulunma eğilimi gösteriyorlar.

2. Ağlatma ve duygusal manipülasyon

İlişkide kontrolü elde tutma arzusu, karşı tarafın duygusal çöküş yaşamasıyla pekişiyor. Narsisistik özellikler sergileyen kişiler, muhataplarının hassas noktalarını ve güvensizliklerini onlara karşı kullanabiliyor. Yaşanan gerilimlerde sorumluluk üstlenmek yerine "Sadece şaka yapıyordum" veya "Sadece yardım etmeye çalışıyordum" gibi ifadelerle suçu karşı tarafa yükleyerek özür dilemekten kaçınıyorlar.

3. Ciddi hastalık ve felaket haberlerine karşı empati yetersizliği

Başkalarının yaşadığı fiziksel veya zihinsel sağlık sorunları ya da trajediler karşısında empati kurmakta zorlanan bu kişiler, yaşanan olumsuzlukları kendilerinin bu durumda olmaması üzerinden bir rahatlama ve üstünlük vesilesi olarak değerlendirebiliyor. Bu durumun temelinde ise derin güvensizlikler ve geçmiş travmaların yatabileceği ifade ediliyor.

4. Çocukların bocalama süreçlerini üstünlük kurma aracı olarak kullanma

Narsisistik ebeveynlerle büyüyen bireylerin yetişkinlik dönemlerinde aşırı kendini açıklama, eleştiri korkusu ve mükemmeliyetçilik gibi davranışlar geliştirdiği gözlemleniyor. Çocuklarının yaşadığı zorluklarda destek olmak yerine onları suçlayan veya "Bana ne yaptığına bak" diyerek odağı kendilerine çeviren narsisistik ebeveynler, çocuklarını birer rakip olarak görebiliyor.

5. Karşı tarafın özgüven kaybından beslenme

Çevrelerindeki bireylerin özgüvenini zedeleyecek küçük yorumlar ve eleştiriler yapmak, narsisistik kişilerin sık başvurduğu bir yöntem olarak öne çıkıyor. Karşı tarafın kendinden şüphe etmesini sağlayarak güç dengesini eşitsiz hale getirmeyi hedefleyen bu kişiler, dışarıdan gelecek onay, hayranlık ve doğrulamaya bağımlı bir öz imaj yapısı taşıyor.