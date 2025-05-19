Yüksek enflasyon karşısında düşük faiz politikasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından “Nas var nas! Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak nas neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim” ifadeleri ile savunulduğu 2021 yılından bu yana yoksulluk ağırlaşırken, iktidara yakın şirketler kârı cebe koydu. Bu yılın ilk üç ayında memur, emekli ve asgari ücretlinin geliri erirken, Erdoğan’ın yeğeni Üsame Erdoğan’ın holdingi 1000 Yatırımlar Holding net kârını yüzde 609 bin 757 artırdı.

6 BİN KAT KÂR

Evrensel’in haberine göre 3 yıllık holding üç aylık net kârını 827 bin 727 TL’den 5 milyar TL’ye çıkarırken 7 milyon asgari ücretli resmi enflasyon karşısında reel olarak aynı dönemde 35 milyar TL kaybetti. Üç ay boyunca 75 bin asgari ücretlinin elde ettiği gelir ile söz konusu şirketin elde ettiği kâr denk bir seviyede kaldı. Habere göre, Türkiye’nin en büyük kamu bankalarından olan HalkBank’ın aynı dönemde 7 milyar TL net kâr elde ettiği, Pegasus, Sabancı ve Koç’un zarar ettiği aylarda ortaya çıkan bu ‘üstün’ başarı ile net kâr 6 bin 45 kata çıktı.

5 milyar TL’lik kâr

Habere göre, yeğen Erdoğan’ın şirketleşme süreci bu ‘düşük faiz’ sürecinde gerçekleşirken, 2019’da BinBin, 2022’de kurulan Algoritma Donanım&Yazılım, 2022’de kurulan Meta Mobilite, 2022 sonunda kurulan Altay Enerji, 2023’te kurulan 1000 Pay, 2023 yılında satın alınan 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve 2024’te tüm payları alınan BinBin Taksi ile holding kemerlerin ‘en sıkı’ olduğu üç ayda ele geçen 5 milyar TL net kâr elde etti. Sadece holdingin yönetim kurulu üyelerine üç aylık ücret ve hak ödemeleri toplamı 9.9 milyon TL.