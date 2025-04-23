Kur Korumalı Mevduat (KKM) adı altında 3 yılda zenginlere aktarılan paranın tutarına SÖZCÜ ulaştı. Buna göre, Merkez Bankası (TCMB), KKM hesabı sahiplerine 2024 yılında 240 milyar 167 milyon lira daha para ödedi. Böylece ‘nas var nas’ denilerek faizlerin düşürülüp ekonominin altüst edilmesi yüzünden uygulanan KKM’nin toplam faturası 1 trilyon 298 milyarı aştı. Toplam ödeme kur hesabıyla güncellendiğinde 2 trilyon 98 milyar lirayı buluyor. Zenginlerin kasasına giden bu parayla 700 bin konut, her biri 100 milyon lira değerinde 21 bin fabrika yapılabilirdi.

SÖZCÜ, Merkez Bankası’nın önümüzdeki 30 Nisan’da kamuoyuna açıklayacağı ‘2024 Yıllık Faaliyet Raporu’na ulaştı.

Raporda yer alan bilgilere göre, Merkez Bankası’nın 2024 yılında uğradığı 700 milyar 354 milyon liralık devasa zararının 240 milyar 167 milyon lirası KKM ödemelerinden, 266 milyar 47 milyon lirası döviz ve altın alım satım zararından, 261 milyar lirası da faiz zararından kaynaklandı. Merkez komisyon ve hizmetlerden elde ettiği 26.3 milyarlık kazançla 2024 zararını 700.3 milyarda kapatmış oldu.

55 MİLYAR DOLAR UÇTU

Başlangıçta KKM yükü Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB arasında bölüşülmüştü.

Ancak bütçe açığını artırdığı anlaşılınca yük 2023’ün ortasında Hazine’den alında tümden Merkez’in sırtına yüklendi. 1.3 trilyonluk KKM yükünün 152 milyarını 2022 ve 2023’te Hazine ödedi. TCMB de döviz yükselmesin diye KKM hesabı sahiplerine 833.4 milyarı 2023’te olmak üzere 2022, 2023 ve 2024’te toplam 1 trilyon 146 milyar lira ödemek zorunda kaldı. Bugüne kadar ödenen KKM tutarı, ilgili yılların ortalama kuruyla 54 milyar 915 milyon dolara karşılık geliyor.

700 bin ev parası gitti

Dövizi frenlemek için icat edilen KKM ödemeleri yüzünden bugüne kadar ödenen tutar 1.3 trilyon TL olarak görünse de ortalama kurla güncellendiğinde toplam tutar 2 trilyon 98 milyar lirayı (54.9 milyar dolar) buluyor. Faizle oynanmayıp KKM’ye ihtiyaç duyulmamış olsaydı bu parayla devlet her biri 3 milyon liradan tam 699 bin 264 konut yapıp en az 2.8 milyon yoksul ailenin ev sorununu çözebilirdi. Ya da bu parayla her biri 100 milyon lira yatırımla 21 bin fabrika açıp işsizliği azaltabilirdi.