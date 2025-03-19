Uzay ajansı NASA, Ay'dan görülen gün batımının ilk yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını paylaştı. Batıya doğru çekilen ve Dünya ile Venüs'ün de görülebildiği görüntüler, Güneş'in battığı sırada parıltının Ay'ın ufku boyunca yayıldığını gösteriyor.
Uzay aracı 'Blue Ghost' tarafından çekilen fotoğraflar, bilim insanlarına ‘Ay ufuk parıltısı’ olarak bilinen gizemli fenomen hakkında daha fazla ipucu sunabilir.
2 Mart'ta Ay'ın kuzeydoğu yakın tarafındaki Mare Crisium volkanik oluşumu Mons Latreille yakınlarına inen uzay aracı, NASA'nın 2027'de insanları Ay'a geri döndürmeyi amaçlayan Artemis programının bir parçası.
Batıya doğru çekilen ve Dünya ile Venüs'ün de görülebildiği görüntüler, Güneş'in battığı sırada parıltının Ay'ın ufku boyunca yayıldığını gösteriyor.
NASA yöneticisi Joel Kearns, “Bunlar, Güneş'in batışının ve ardından ufukta karanlığa bürünüşünün ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri” dedi.