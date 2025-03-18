İnsanların keşifleri sırasında bıraktıkları enkaz ve atıkların giderek büyüyen bir problem haline gelmesi, NASA'yı harekete geçirdi.

Şu anda uzayda, kullanım dışı uydulardan roket parçalarına ve kaybolmuş araçlara kadar birçok enkaz bulunuyor. Dünya yörüngesinde dönmeye devam eden bu enkazlar, gelecekte astronotların zincirleme çarpışmalarla karşılaşmasına ve uzayın erişilemez hale gelmesine yol açabilir. Bu duruma "Kessler Sendromu" adı veriliyor.

2 UYDUNUN ÇARPIŞMA RİSKİ KORKUTTU

28 Şubat'ta yaşanan bir olay bu riski gözler önüne serdi. Kontrolden çıkan Rus uydusu Cosmos 2221, Amerikan uydusu Timed ile neredeyse çarpışıyordu. Bu tür bir çarpışmanın, 16.000 km/s hızla hareket eden bir enkaz bulutu oluşturabileceği ve diğer uzay görevlerine ciddi hasarlar verebileceği belirtiliyor. Bu nedenle, acil ve yenilikçi bir çözüm ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissediliyor.

LunarRecycle Challenge, basit ancak etkili iki temel çalışmayı kapsıyor. İlk olarak, Ay yüzeyindeki atıkları geri dönüştürebilen sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu prototipler, Ay ve Mars'a yapılacak gelecekteki görevlerde kullanılması hedeflenen atık toplama, azaltma ve işleme süreçlerini içerecek, böylece Dünya'dan sürekli ikmal ihtiyacı ortadan kalkacak.

İkinci çalışma ise dijital ikizlerin oluşturulmasına odaklanıyor. Bu kapsamda, geri dönüşüm sistemlerinin fiziksel olarak inşa edilmeden önce sanal modelleri oluşturularak, uygulanabilirlikleri değerlendirilecek ve süreçlerin optimize edilmesi sağlanacak. Bu inovatif yaklaşım, uzay araştırmalarının sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip.

BAŞVURULAR 31 MART'TA SONA ERİYOR

Katılımcılar, LunaRecycle Challenge yarışmasına başvurularını 31 Mart 2025'e kadar tamamlamalıdır. İlk aşamanın sonuçlarının Mayıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru yapmak isteyenlerin, yalnızca LunaRecycle Challenge İlgi Beyanı formunu doldurmaları gerekmektedir; e-posta ile gönderilen teklifler kabul edilmemektedir. Resmi sorular için ise iki ayrı e-posta adresi oluşturulmuştur.

Yarışmanın temel amacı net: Uzayın temizliğini sağlamak. Bu hedef doğrultusunda yarışmayı kazanana 3 milyon dolar (109 milyon 980 bin Türk Lirası) verecek.