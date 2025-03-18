Dünya dışında potansiyel yaşamın en yüksek olduğu gezegen Mars, bir süredir NASA'nın uzay araçları tarafından inceleniyor.

NASA'nın milyarlarca dolarlık yatırımıyla oluşturulan Curiosity isimli Mars keşif aracı, kaydettiği yeni görüntüler ile Mars'ın kızıl ve engebeli arazisini milyonlarca insanla paylaştı.

Dünyadan 225 milyon kilometre uzaktaki gezegene insanlı araç göndermeye yönelik çalışmalar devam ederken, NASA'nın paylaştığı video kısa sürede 100 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.

Mars’ta yaşam için elverişli koşullar mı vardı?

ABD'deki Purdue Üniversitesi'nden gezegen bilimci Roger Wiens, "Dünyada bu tür mineraller, yoğun yağış alan sıcak iklimlerde veya kaplıcalar gibi hidrotermal sistemlerde oluşur. Bu ortamlar, bildiğimiz yaşam için ideal koşullardır" dedi.

Wiens, bu minerallerin, kayaların uzun süre akan suyun içinde kalmasıyla oluştuğunu belirterek, "Sıcak su, kayaçlardan çözünebilen tüm elementleri zamanla uzaklaştırır ve geriye yalnızca en dirençli olanları bırakır. Mars gibi soğuk ve kuru bir gezegende böyle bir keşif yapmak gerçekten şaşırtıcı" diye konuştu.

Mars’ın ilk dönemlerinde nasıl bir yer olduğu ve zaman içinde nasıl değiştiği, bilim insanlarının çözmeye çalıştığı büyük gizemlerden biri. Bu soruların yanıtları, Kızıl Gezegen’in geçmişte yaşama elverişli olup olmadığını anlamamıza yardımcı olabilir.