Uydu görüntülerinde özellikle Chelan kentinin batısında devam eden Little Giant yangını ile Spokane çevresindeki çok sayıda yangından yükselen dumanın birleşerek doğu-kuzeydoğu yönünde geniş bir duman kuşağı oluşturduğu görüldü. Yetkililer, yangınların on binlerce kişiyi etkilediğini ve bölgede hava kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtiyor.

Washington eyaletindeki yangınlar nedeniyle 60 binden fazla kişi tahliye edilirken, yüzlerce ev ve iş yeri de zarar gördü. Yetkililer, sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların yangınların hızla büyümesine neden olduğunu belirtiyor.

DUMAN DÖRT BÖLGEYE YAYILDI

NASA'nın yayımladığı görüntüler, yangınlardan çıkan dumanın yalnızca Washington eyaletiyle sınırlı kalmadığını gösterdi. Atmosferde taşınan duman; Idaho ve Montana'nın yanı sıra Kanada'nın bazı eyaletlerine kadar ulaştı.

Uzmanlara göre sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgarlar yangınların büyümesini kolaylaştırırken, oluşan yoğun duman da yüzlerce kilometre uzağa taşınabiliyor. Bu durum hem görüş mesafesini azaltıyor hem de hava kalitesini olumsuz etkiliyor.

YANGINLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Washington eyaletinde bu yaz çok sayıda büyük orman yangınıyla mücadele ediliyor. Özellikle Spokane çevresindeki yangınlar nedeniyle geniş çaplı tahliyeler yapılırken, yüzlerce yapı da zarar gördü. Yetkililer, sıcak ve kuru hava koşullarının devam etmesi nedeniyle yeni yangın riskinin yüksek olduğunu belirtiyor.