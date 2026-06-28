NASA'nın PACE uydusundaki Ocean Color Instrument (OCI) tarafından kaydedilen son görüntüler, Karadeniz'in geniş kesimlerinde oluşan turkuaz renk değişimini ayrıntılı şekilde ortaya koydu. Bilim insanları, bu doğal olayın her yıl ilkbahar sonu ile yaz başında görüldüğünü ve deniz ekosisteminin normal döngüsünün bir parçası olduğunu belirtiyor.

KALSİYUM KARBONAT KABUKLARI SUYU MAVİYE ÇEVİRİYOR

Renk değişiminin başlıca nedeni, "kokolitofor" adı verilen mikroskobik fitoplanktonlar. Deniz yüzeyine yakın bölgelerde yaşayan bu canlılar, uygun sıcaklık, güneş ışığı ve besin maddeleriyle birlikte çok kısa sürede milyarlarca sayıya ulaşabiliyor.

Kokolitoforların kalsiyum karbonattan oluşan beyaz kabukları güneş ışığını güçlü şekilde yansıttığı için deniz yüzeyi uzaydan bakıldığında turkuaz veya süt mavisi görünümü alıyor. Bu canlılar tek tek çıplak gözle fark edilmese de toplu halde olduklarında oluşturdukları renk değişimi yüzlerce kilometrelik alanlarda gözlemlenebiliyor.

DENİZİN RENGİ EKOSİSTEM HAKKINDA DA BİLGİ VERİYOR

Bilim insanlarına göre fitoplankton patlamaları yalnızca görsel bir şölen sunmuyor. Bu mikroskobik canlılar, fotosentez yaparak deniz besin zincirinin temelini oluşturuyor ve atmosferden aldıkları karbonun bir bölümünü okyanus tabanına taşıyarak küresel karbon döngüsünde önemli rol oynuyor.

NASA'nın yayımladığı görüntülerde yalnızca Karadeniz değil, Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan İstanbul Boğazı'nın da turkuaz renge büründüğü görüldü. Mikroskobik canlıların oluşturduğu renk değişimi, boğazdaki su akıntıları boyunca da belirgin şekilde gözlemlendi.

Araştırmacılar, PACE uydusundan elde edilen yüksek çözünürlüklü okyanus renk verileri sayesinde fitoplankton yoğunluğunu, su akıntılarının yönünü ve mevsimsel ekosistem değişimlerini çok daha ayrıntılı izleyebiliyor. Bu bilgiler, denizlerin sağlığını takip etmek ve iklim değişikliğinin etkilerini değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor.