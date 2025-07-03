NASA’nın Apollo görevleri, insanlık tarihine geçen teknolojik başarılar ve Ay yüzeyine yapılan inişlerle hafızalara kazındı. Ancak yıllardır çeşitli platformlarda konuşulan bir iddia, 1974 yılında gerçekleştiği öne sürülen gizli bir Apollo görevine ve Ay’da terk edilen bir astronota odaklanıyor. Bu iddiaya göre, kamuya açıklanmayan bir görevde bir astronot Ay yüzeyinde bırakıldı ve olay bugüne kadar gizlendi. Peki bu iddia ne kadar gerçek, ne kadarı kurgu?

RESMİ KAYITLAR NE DİYOR?

NASA'nın resmi görev dökümlerine göre, Apollo programı 1972 yılında Apollo 17 ile sona erdi. Sonraki yıllarda herhangi bir insanlı Ay görevi gerçekleştirilmedi. 1974 yılında ise ne NASA tarafından onaylanmış ne de ABD Kongresi tarafından bütçesi ayrılmış herhangi bir Apollo uçuşu bulunmuyor.

NASA'nın arşivleri, insanlı görevlerin tüm detaylarını şeffaf biçimde kamuya açık bir şekilde yayınlamaktadır. Apollo görevlerinin ses kayıtları, görüntüleri ve belgeleri bugün dahi NASA’nın resmi internet sitesinden incelenebilmektedir.

ŞEHİR EFSANESİNİN KAYNAĞI NE?

“1974 Apollo görevi” söylentisinin kaynağı, çoğunlukla belgesel kurgusu şeklinde yayımlanan sahte video içerikleri, forum paylaşımları ve komplo teorisi bloglarıdır. Bu iddialar; telsiz kayıtlarının kaybolduğu, astronotun “yalnız değiliz” dediği bir ses kaydının bulunduğu ve Ay’ın karanlık yüzeyinde tanımlanamayan yapılarla karşılaşıldığı gibi unsurlarla desteklenmektedir.

Ancak Snopes, Scientific American, Space.com ve NASA gibi güvenilir kaynaklar, bu iddiaların doğruluğunu kesin biçimde reddetmektedir. Özellikle Snopes.com, bu tür hikâyelerin bilim kurgu ve sahte belgesellerden etkilenen spekülasyonlar olduğunu belirtmektedir.

TEKNİK OLARAK MÜMKÜN MÜYDÜ?

Uzay araştırmaları uzmanlarına göre, bir astronotun Ay yüzeyinde terk edilmesi sadece etik ve bilimsel açıdan değil, lojistik olarak da son derece mantıksız ve risklidir. Ay görevlerinde her bir astronotun dönüşü için hassas hesaplamalar yapılır tek bir kayıp bile tüm görevin başarısız sayılması anlamına gelir.

Ayrıca Ay’daki yaşam destek sistemleri sadece saatler veya günler için tasarlanmıştır. Dolayısıyla bir astronotun “bilinçli olarak terk edilmesi” gibi bir senaryo teknik olarak sürdürülemez.