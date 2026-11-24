Pasifik Okyanusu'nda yer alan Iwo Jima Adası'nda meydana gelen volkanik patlama, NASA'nın uyduları tarafından görüntülendi. Farklı tarihlerde kaydedilen görüntüler, patlamanın ardından adaya yaklaşık 500 bin metrekarelik yeni kara parçasının eklendiğini ortaya koydu.

70 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN OLUŞTU

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın bölgede artan sismik hareketliliği tespit etmesinin ardından adanın güneydoğu kıyısı açıklarında volkanik patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte deniz yüzeyinde biriken kaya parçaları ve diğer volkanik malzemeler mevcut kara parçasıyla birleşerek adanın kıyı şeridini genişletti.

NASA'nın Landsat 9 uydusu tarafından 26 Ekim ve 11 Kasım'da çekilen görüntüler, kıyı şeridindeki değişimi gözler önüne serdi. Japonya Sahil Güvenliği'nin 16 Kasım'da yayımladığı rapora göre yaklaşık 70 futbol sahası büyüklüğündeki yeni kara parçasıyla adanın yüzölçümü yüzde 1,7 oranında büyüdü.

YENİ KARA PARÇASI TAKİP EDİLECEK

Bölgede 2023 yılında da benzer bir volkanik patlama meydana gelmiş, deniz yüzeyinde oluşan kara parçası dalgaların etkisiyle aşınmaya başlamıştı. Yeni oluşan alanın ne kadar süre varlığını koruyacağı ise volkanik malzemelerin yapısına ve deniz koşullarına bağlı olacak.

Lavların kül ve kaya parçalarını birbirine bağlayarak sertleşmesi, yeni kara parçasının dalgalara karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlayabilecek. Bölgedeki volkanik hareketlilik ve kıyı şeridindeki değişimler uydu görüntüleriyle takip edilecek.