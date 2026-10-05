Annesi Türk, babası ABD’li olan Deniz Burnham, babasının görev yaptığı İncirlik Hava Üssü’nde dünyaya geldi. NASA’nın resmi biyografisine göre Burnham, askeri bir ailede büyüdü ve çocukluğu boyunca sık sık farklı yerlere taşındı.

Türkiye ile bağlarını sürdüren Burnham, yayınladığı video mesajında özellikle anneannesi ve dedesinin çocukluğundaki yerini anlattı.

Burnham, “Benim Aynur anneannem Eceabatlı. Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizi çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü” ifadelerini kullandı.

DEDESİNİN TELESKOBUYLA GÖKYÜZÜNÜ İZLEDİ

Burnham, dedesinin uzaya duyduğu merakın kendisini ve ailesini etkilediğini belirterek çocukluk yıllarından bir anısını da paylaştı.

“Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik” diyen Burnham, Türkiye’de yaşayan anneannesi ve dedesini tatillerinde ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Burnham, ilk uzay görevi sırasında Türkiye’deki ailesini unutmayacağını belirterek, “Uzaydan anneannem ile dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım” dedi.

İLK GÖREV MART 2027'DE

NASA, 30 Temmuz 2026’da yaptığı açıklamada Deniz Burnham’ın Uluslararası Uzay İstasyonu’na ilk görevine atanacağını duyurdu. Burnham’ın, Roscosmos’a ait Soyuz MS-30 ile kozmonotlar Dmitri Petelin ve Konstantin Borisov’la birlikte Mart 2027’de fırlatılması planlanıyor. Üçlü, istasyonda yaklaşık yedi ay görev yapacak.

Görev kapsamında Burnham’ın bilimsel araştırmalar ve teknoloji gösterimleri gerçekleştirmesi, Ay ve Mars’a yönelik gelecekteki insanlı keşif çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

NASA'NIN 2021 ASTRONOT SINIFINA SEÇİLDİ

Deniz Burnham, NASA tarafından 2021 yılında astronot adayı olarak seçildi ve Ocak 2022’de görevine başladı. NASA’nın resmi biyografisine göre Kaliforniya Üniversitesi, San Diego’da kimya mühendisliği lisansı, Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde ise makine mühendisliği yüksek lisansı yaptı.

Burnham ayrıca ABD Donanması Yedek Kuvvetleri’nde Mühendislik Görev Subayı olarak görev yaptı. Özel pilot lisansına sahip olan Burnham’ın sabit kanatlı ve helikopter hava araçlarında uçuş yetkileri bulunuyor.