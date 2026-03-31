NASA, Ay'ın yörüngesine girecek insanlı uzay görevi Artemis 2 için iki günlük geri sayımı 30 Mart tarihinde başlattı.

Yetkililer fırlatma süreci için herhangi bir büyük aksaklık bildirmedi. Geri sayım saati ABD saatyile 16:44'te işlemeye başladı.

Tarihi görevin 1 Nisan günü 39B füze fırlatma kompleksinde start alması planlanıyor. Aya yol alacak füze de, mürettebat da göreve hazır olduklarını bildirdi.

Orion uzay aracı ile yer sistemleri de hazır görünüyor. Fırlatma direktörü Charlie Blackwell-Thompson geri sayım başladıktan hemen sonra düzenlenen brifingde önemli açıklamalarda bulundu.

Blackwell-Thompson "Şu andaki tüm göstergeler gerçekten de mükemmel durumda olduğumuza işaret ediyor" dedi.

GÖREV GÜNÜNE HAZIRLIK

Füzeler yoluyla fırlatılacak araç yakıt olarak kullanılan helyum hattı onarımı ile diğer bakımların ardından 20 Mart tarihinde fırlatma platformuna geri getirildi.

Blackwell-Thompson hazırlık sürecinin son derece sorunsuz geçtiğini belirtti. Programın planlanandan daha hızlı ilerlemesi sayesinde çalışanlara 29 Mart'ta izin verildi.

NASA uzmanları hazırlık sürecinde bazı ufak sorunların da çıktığını bildirdi. Geminin güvenli bir şekilde dünyaya dönmesini sağlayacak sistemler, defalarca gözden geçirildi.

Blackwell-Thompson bu ufak aksaklıklar hakkında "Eğer önümüzdeki birkaç gün boyunca konuşacağımız şeyler bunlarsa, bu tür sorunları memnuniyetle karşılarız" ifadesini kullandı.

Hava durumu verileri de umut verici görünüyor. Space Force 1 Nisan için hava şartlarının yüzde 80 oranında uygun olacağını öngörüyor.

Blackwell-Thompson iki saatlik fırlatma penceresinin büyük bir avantaj olduğunu dile getirdi. Aya kolay ulaşılması için iki gezenin birbirine yakın olduğı bir dönemde fırlatma yapılması önem taşıyor.

Direktör, fırlatmanın vaktide yapılma ihtimallerin yüksek olduğunu belirtti ve görevin başarılı olacağından emin olduğunu da ekledi.