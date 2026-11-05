ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Neil Gehrels Swift Gözlemevi, göreve başlamasından 22 yıl sonra kontrolsüz biçimde Dünya atmosferine girdi. Yaklaşık 1,5 tonluk uzay aracının ne kadarının atmosferde yandığı henüz açıklanmadı.

ABD Uzay Kuvvetleri, son birkaç yıldır süren yoğun güneş aktivitesi nedeniyle yörüngesi alçalan Swift'in Endonezya yakınlarında atmosfere girdiğini doğruladı. Space.com'un haberine göre, ABD Uzay Kuvvetleri verilerine atıfta bulunan uydu izleme uzmanı Jonathan McDowell, girişin Sumatra'nın kuzeyinde gerçekleştiğini kaydetti.

NASA yetkilileri, Swift'in büyük bir kısmının düşerken yanıp yok olacağını önceden tahmin etmiş, kalan parçalardan herhangi birinin hasar verme olasılığının çok düşük olduğunu belirtmişti.

YÖRÜNGESİNİ YÜKSELTME GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Yörüngede planlanandan daha hızlı alçalan Swift'e müdahale etmek için savunma teknolojileri şirketi Katalyst Space Technologies'e ait Link uzay aracı, 3 Temmuz'da Marshall Adaları'ndan yola çıkmıştı. Link'in Swift'i yakalayıp yörüngesini yükseltmesi planlanmıştı.

Ancak Link, itiş sisteminde ve yönünü koruyan reaksiyon tekerleklerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle bu görevi başaramamıştı.