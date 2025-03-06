23XI ve Front Row, NASCAR’ın yeni charter sisteminin adil olmadığını ve takımları yarış organizasyonuna bağımlı hale getirdiğini öne sürerek Ekim ayında dava açmıştı. Ancak NASCAR, bu takımların antitröst yasalarını ihlal ettiğini savunarak yasal karşılık verdi. NASCAR’ın şikayetinde, 23XI’nin ortağı Curtis Polk’un, charter anlaşmalarını bozmak için boykot tehditleri ve yasa dışı kolektif hareketler organize ettiği iddia ediliyor.

Charter sistemi, NASCAR takımlarına mali garantiler ve yarışlara katılım güvencesi sağlayan bir yapı olarak biliniyor. 2025 yılı için yapılan yeni charter anlaşmasını, 15 takımdan yalnızca 23XI ve Front Row Motorsports imzalamayı reddetti. Bunun üzerine NASCAR, bu iki takımın yasal haklarını geri almak için dava açtı.

NASCAR avukatı Christopher Yates, Curtis Polk’un NASCAR’ın işleyişini anlamadığını ve charter sistemini bozarak NBA modeli gibi bir sistem oluşturmak istediğini öne sürdü. Yates, “Polk, NASCAR’ın rekabetçi yapısını anlamıyor. Motorsporları diğer lig sporlarından farklıdır” diyerek, Jordan’ın ortağını yarış dünyasını sabote etmekle suçladı.

NASCAR, Takımların Duruşunu ‘İronik’ Olarak Nitelendirdi

NASCAR’ın mahkemeye sunduğu belgelerde, “23XI ve Front Row Motorsports, charter sistemini yok etmek isterken antitröst yasalarını kullanarak kendi çıkarlarını korumaya çalışıyor” ifadelerine yer verildi. NASCAR, bu iki takımın kendi çıkarları için hukuku suistimal ettiğini iddia etti.

Hukuki mücadele devam ederken, NASCAR 23XI ve Front Row Motorsports’un sahip olduğu dört charter’ı geri almak için mahkemeye başvurdu.

CHARTER SİSTEMİ NEDİR?

NASCAR'daki charter, takımlar için franchise benzeri bir sistemdir ve belirli avantajlar sağlar. 2016 yılında getirilen bu sistem, takımların finansal istikrarını ve yarışlara düzenli katılımını güvence altına alır. Charter sahibi olan takımlar:

36 yarışın tamamında yarışma garantisi alır.

Gelir paylaşımı sisteminden faydalanır (TV hakları, sponsorluklar vb.).

Takımlar yatırımcılar ve sponsorlar için daha cazip hale gelir.

NASCAR, toplam 40 araçlık bir yarış alanı oluştururken, 36’sı charter sahibi takımlara ayrılmıştır. Kalan 4 koltuk, charter sahibi olmayan takımların yarışa katılması için bırakılır.

Bu sistem, takımların uzun vadeli yatırım yapmalarını sağlarken, aynı zamanda serbest rekabetin kısıtlandığı yönünde eleştirilere de maruz kalıyor. 23XI ve Front Row Motorsports, bu sistemin takımları NASCAR’a bağımlı hale getirdiğini ve adil bir rekabet ortamı yaratmadığını öne sürerek dava açtı.