Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik satış dalgası derinleşiyor. Salı günü Nasdaq 100 endeksi, dev teknoloji şirketleri ve yarı iletken üreticilerinin hisselerinde yaşanan sert kayıpların ardından piyasa değerinden 1 trilyon doların üzerinde bir miktarı silme eğilimine girdi. Bu düşüş dalgasına, ABD borsalarındaki çıkışından bu yana ilk kez piyasa değeri 2 trilyon doların altına gerileyen Elon Musk’ın SpaceX şirketi de eşlik etti.

SPACEX'TE HALKA ARZ SONRAASI SERT DÜŞÜŞ

Nasdaq 100 endeksine katılması beklenen SpaceX, son üç seans içinde 600 milyar dolardan fazla piyasa değeri kaybetti. Günün kayıplarının kalıcı olması durumunda, şirketin toplam piyasa değerlemesi 1,95 trilyon dolar seviyesine gerileyecek.

Şirket hisseleri, piyasa açılışı öncesi işlemlerde %3,6 oranında değer kaybederek 149,1 dolara geriledi. Böylece SpaceX, geçtiğimiz hafta halka arz sonrasında yakaladığı güçlü yükseliş ivmesini kaybetmeye devam etti. Şirket hisseleri, şu anda 135 dolarlık halka arz (IPO) fiyatının yalnızca %9 üzerinde seyrediyor.

ÇİP SEKTÖRÜNE AĞIR DARBE

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeks vadeli kontratları, 700 puandan fazla bir düşüşe işaret ederek %2,5 geriledi. Reuters tarafından yapılan hesaplamalara göre, endeksin %2,79 oranında düşmesi durumunda piyasa değerinden tam 1,15 trilyon dolar silinmiş olacak.

Bu yıl yapay zekâ ticaretinin en büyük kazananları arasında yer alan çip üreticileri de ağır kayıplar kaydetti. Intel %6,8 oranında değer kaybederken, Advanced Micro Devices (AMD) %5,2 düşüş yaşadı.

S&P 500 endeksinde yılın en iyi performans gösteren hisseleri olan bellek çipi üreticileri de Salı günkü düşüşten kaçamadı. Micron Technology %8, SanDisk %9,2 ve Western Digital %7,5 oranında değer kaybetti. Güney Koreli bellek çipi üreticilerinde de benzer şekilde sert düşüşler gözlendi.

'MUHTEŞEM YEDİLİNİN' ÜZERİNDEKİ YAPAY ZEKA VE FED BASKISI

Wall Street'in en büyük teknoloji şirketlerini oluşturan "Muhteşem Yedili" (Magnificent Seven) grubundan altı şirket, yatırımcıların yüksek yapay zekâ harcamalarına yönelik endişelerinin artmasıyla baskı altında kaldı. "Hyperscaler" (büyük ölçekli veri merkezi sağlayıcıları) olarak adlandırılan bu firmalar, yapay zekâ altyapılarını büyütmek için milyarlarca dolar taahhüt etmiş olsalar da, bu yatırımların maliyetleri karşılayacak getiriler sağlayacağına dair henüz net kanıtlar ortaya konulabilmiş değil.

Bu süreçte Alphabet %2,1, Amazon %1, Tesla %3, Nvidia %3 ve Apple %0,4 değer kaybetti. Kayıpların bu seviyede kalması durumunda, bu şirketlerin toplam piyasa değerinden 345 milyar doların erimesi bekleniyor.

Piyasalardaki risk iştahını baltalayan bir diğer unsur ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki faiz artırımlarına ilişkin endişeler oldu. CME Group'un FedWatch aracına göre, yatırımcılar merkez bankasının Aralık ayına kadar borçlanma maliyetlerini toplamda 50 baz puan artırmasını bekliyor.

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki şahin para politikası beklentilerini fiyatlayan yatırımcıların bu tahmini, iki hafta önce öngörülen tek bir 25 baz puanlık artış beklentisine kıyasla ciddi bir yükselişe işaret ediyor.