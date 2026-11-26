Nasdaq'ta günlük işlem süresini 23 saate çıkaracak yeni sistem 6 Aralık'ta başlayacak. Gece seansının devreye girmesiyle yatırımcılar, haftanın beş günü birer saatlik aralar dışında işlem yapabilecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yayımlanan belgede yeni işlem düzenlemesinin başlangıç tarihi 6 Aralık olarak yer aldı. Nasdaq, genişletilen işlem saatleri kapsamında ücret tarifesinde de değişikliğe gitti.

TÜRKİYE SAATİYLE BİR SAATLİK ARA

Yeni düzende işlemler gündüz ve gece olmak üzere iki ana seansa ayrılacak. ABD Doğu Saati ile gündüz seansı 04.00-20.00, gece seansı ise 21.00-04.00 arasında yapılacak. Her işlem günü 20.00-21.00 arasında bir saatlik ara verilecek.

Gece seansları ABD Doğu Saati ile pazar akşamından perşembe akşamına kadar gerçekleştirilecek.

Aralık ayında ABD Doğu Saati ile Türkiye arasındaki sekiz saatlik fark dikkate alındığında, Türkiye saatiyle gündüz seansı 12.00'de başlayıp ertesi gün 04.00'te sona erecek. Gece seansı 05.00-12.00 arasında yapılacak; işlemlere 04.00-05.00 arasında ara verilecek.

1 DOLARIN ALTINDAKİ HİSSELERDE YENİ TARİFE

Nasdaq, fiyatı 1 doların altında bulunan hisse senetlerinin işlem ücretlerini de yeniden düzenledi. Normal piyasa saatleri dışında likidite sağlayan piyasa katılımcılarına işlem tutarının yüzde 0,05'i oranında teşvik ödemesi yapılacak. Piyasadan likidite çeken işlemlerden ise işlem tutarının yüzde 0,15'i oranında ücret alınacak.

Borsa, değişikliklerle özellikle normal piyasa saatleri dışında 1 doların altında işlem gören menkul kıymetlerde likiditeyi artırmayı ve işlem maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

İşlem ücretlerine ilişkin düzenleme başvuru tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni ücret tarifesinin ise gece seansının başlayacağı 6 Aralık'ta uygulanması öngörülüyor.