Olay, 5 Mart tarihinde Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı’nda gerçekleşti. 32 yaşındaki Damla Korkmaz, yolda yürürken iddiaya göre Sinan Aladağ (30) tarafından sözlü tacize uğradı.

Korkmaz’ın tepki vermemesi üzerine Aladağ, genç kadını darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Korkmaz’ın yüzünde darp nedeniyle 2 kırık tespit edildi.

Olayın ardından Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart’ta şüpheli Sinan Aladağ’ı yakaladı. 12 suç kaydı bulunan Aladağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı. Damla Korkmaz ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyat edildi. Yüzüne platin yerleştirilen Korkmaz, 8 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu.

'ÜCRETİN NE KADAR?'

DHA’ya konuşan Korkmaz, yaşadıklarını şöyle aktardı: “Çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum, anaokulu öğretmenliği yapıyorum ama şu anda aktif bir işte çalışmıyorum. O gün evden alışveriş için çıkmıştım. Bir süre yürüdükten sonra yanıma yaklaştı ve bir şeyler söyledi. Kulaklığım taktığım için ilk başta duymadım. Korktuğum için onu yok saydım. İkinci kez sorunca ne dediğini anlamak istedim. Bana ‘Ücretin ne kadar?’ dedi. ‘Pardon, anlamadım’ deyince ‘Burası Atakent mi?’ diye sordu. Ardından ağır bir hakaret etti. ‘Etek giydiğine göre böylesin’ diyerek üzerime yürüdü. Kendimi korumak için ona vurdum, o da bana yumruk attı. Yere düştüm.”

‘3 AY SIVI İLE BESLENECEĞİM’

Yüzünde 2 kırık olduğunu ve platin takıldığını ifade eden Korkmaz, “3 ay boyunca sıvı ile beslenmek zorundayım. Psikolojik destek almam gerektiği de belirtildi. En büyük zorluk, 3 ay sıvı beslenme olacak. 8 gün hastanede kaldım, olay anında 10 dakika kendime gelemedim. Hastanede sinir krizleri geçirdim, çok ağladım. Hala kendimi çok kötü hissediyorum. İnsanların arasına çıkmakta zorlanıyorum. Umarım öyle bir ceza alır ki bir daha kadına el kaldırmayı aklından bile geçirmez. Bu tür düşüncelere sahip insanlar için caydırıcı olur umarım. Beni tahmin edemeyeceğim kadar kötü bir duruma düşürdü” diye konuştu.