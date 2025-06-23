Hollywood’daki yükselişiyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Aras Aydın, bu kez kariyer başarısından değil, özel hayatındaki romantik bir anısıyla gündeme geldi. 2022’de sade bir törenle evlendiği Melis Birkan’a nasıl evlenme teklifi ettiğini anlatan Aydın, teklif yaptığı dönemde işsiz olduğunu ve 10 yıldır biriktirdiği bireysel emeklilik fonunu bozdurarak yüzük aldığını söyledi. "İş yapamadığım bir dönemdi" diyen oyuncu, yaşadığı duygusal süreci içtenlikle paylaştı.

AŞKLARI 20189 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Çiftin aşkı 2019 yılında bir tiyatro oyununda tanışmalarıyla başlamıştı. Gözlerden uzak yürüttükleri ilişkilerini 2022’de evlilikle taçlandıran ikili, Los Angeles’ta düzenlenen galada verdikleri pozlarla da uzun süre konuşulmuştu. Galada, Melis Birkan’ın yıllar sonra kameralar karşısına çıkması da hayranları arasında heyecan yaratmıştı.

Aras Aydın, teklif sürecini adeta bir senaryo gibi kurguladığını da paylaştı. Melis Birkan’ı sahne provası bahanesiyle kandırdığını ve son anda diz çökerek “Benimle evlenir misin?” dediğini aktardı. Bu içten ve yaratıcı teklif, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Kariyerine Şefkat Tepe ile başlayan, Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk, Can Evim ve Kaçış gibi dizilerdeki performansıyla tanınan Aras Aydın, son olarak Nine Perfect Strangers dizisindeki “Matteo” rolüyle uluslararası izleyiciden büyük beğeni toplamıştı.

'BİREYSEL EMEKLİLİĞİMİ BOZDURUP YÜZÜK ALDIM'

Ünlü oyuncu nasıl evlilik teklif ettiğini böyle anlattı:

"Evlilik teklifi biraz enteresandı. Tabii bir yüzüğe ihtiyacım ama aktif iş yapamadığım bir dönemdi. 10 senedir biriktirdiğim bir bireysel emekliliğim vardı. Dedim bunu bozdurur yüzüğü alırım. Gittim bireysel emekliliği bozdurup Melis'e evlilik teklif edeceğim yüzüğü aldım. Melis'e bana 'Aile Her Şeydir' diye yeni bir iş geldi, -Melis benim en güvendiğim partnerimdir- orada başrolü oynayacağım. Bana yardım etmen lazım. Name diye bir kız var, bana da Batu geldi. Sahne berbat bir sahne, çünkü ben yazdım. Sayfa numarası tanıştığımız ayın numarasıydı. İşte okuyor ama diyaloglar berbat. Korkunç diyaloglar yazdım ki tatlı olsun. En son ben laflarımı söylüyorum, gayet ciddi oynuyorum falan. 'Neydi benim lafım' dedim ve sonra 'dur dur hatırlatma' diye ekledim ve çöktüm, evlilik teklif ettim."