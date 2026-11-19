Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya’da bulunan Almanya’nın eski Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı ve Yeşiller Partili siyasetçi Claudia Roth, Filistin yanlısı aktivistlerin hedefi oldu.

Alman basınında yer alan haberlere göre Roth, yemek yediği sırada aktivist Yasemin Acar tarafından protesto edildi. Roth’un bulunduğu masaya yaklaşan Acar, Almanya’nın Filistin politikasını ve Yeşiller Partisi’nin Gazze konusundaki tutumunu eleştirdi.

"BURAYA GELMEYE UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Acar, Roth’a “Partinizin Gazze'deki soykırımı desteklemesi hakkında ne söylüyorsunuz?” diye sordu. Siyasetçinin yanıt vermeye çalıştığı sırada sözünü keserek eleştirilerini sürdüren aktivist, “Partiniz Gazze'deki soykırımı destekliyor. Buraya gelmeye utanmıyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisi’nin çatışma bölgelerine silah gönderilmesine olanak sağladığını öne süren Acar, “Silahları gönderen sizsiniz, ben değilim. Silahları siz gönderiyorsunuz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

MASADAN KALKTI, PROTESTO PEŞİNDEN DEVAM ETTİ

Gerginliğin artması üzerine Claudia Roth, beraberindeki kişilerle birlikte masadan kalkarak alandan uzaklaştı. Ancak aktivistler, yemek tabağını da yanında taşıyarak uzaklaşan Roth’a tepkilerini sürdürdü.

Kameralara yansıyan görüntülerde aktivistlerin İngilizce olarak, “You are a war criminal! Your party are war criminals! You do not belong here!” (Siz bir savaş suçlususunuz! Partinizdekiler savaş suçlusu! Buraya ait değilsiniz!) diye bağırdığı duyuldu.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Claudia Roth, geçmişte Türkiye siyaseti ve insan hakları konularındaki açıklamalarıyla Türk kamuoyunun yakından tanıdığı Alman siyasetçiler arasında yer aldı. Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim’de bulunan Roth, Türkiye’de demokrasi, ifade özgürlüğü ve temel haklara ilişkin değerlendirmeleriyle de sık sık gündeme gelmişti.