Profesyonel futbol kariyerini kısa bir süre önce sonlandıran 38 yaşındaki Ergin Keleş, TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor’un yeni teknik direktörü oldu.
"NASIL YILDIZ OLUNMAZ?" KİTABI SES GETİRMİŞTİ
Trabzonspor altyapısından yetişen ve kariyerinde toplam 18 farklı takımın formasını terleten Keleş, futbolculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerine başladı. Futbolculuk serüvenini kaleme aldığı "Nasıl Yıldız Olunmaz?" kitabıyla büyük yankı uyandıran Keleş, futbolcu olarak da formasını giydiği GMG Kastamonuspor’un başına geçti.
SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA SAĞLADI
GMG Kastamonuspor yönetimi, teknik direktör Adem Çağlayan ile yollarını ayırmasının ardından takımı Ergin Keleş’e emanet etti. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan genç teknik adam, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, ligin 23. haftası itibarıyla 47 puanla 4. sırada yer alıyor ve zirve mücadelesini sürdürüyor.