Adile Naşit'in yeğeni, oyuncu Naşit Özcan geçen aylarda beyin kanaması geçirmiş ve Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Tedavisi hastanede devam eden Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi.
"DURUMU KRİTİK"
68 yaşındaki Özcan'ın hayat arkadaşı Elif Göklü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Naşit hâlâ yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler."
Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, 'Yargı' dizisinde 'Başsavcı Ertuğrul' karakterine hayat vermişti.
Naşit Özcan sosyal medya hesabında "İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini" notuyla paylaşım yapmıştı.