Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan acı haber.
Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu Necip Naşit Özcan, iki ay önce beyin kanaması geçirmişti. Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Necip Naşit Özcan'ın vefat haberini sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, "Naşit'i de kaybettik. Hızla eksiliyoruz. Çok üzgünüm. Meslektaşlarıma ve tiyatro sevenlere başsağlığı diliyorum" sözleriyle duyurdu.
Suha Uygur da ünlü tiyatrocunun kaybını sosyal medya hesabından duyurdu.
68 yaşındaki Necip Naşit Özcan, 27 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
NECİP NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?
1957'de İstanbul'da doğan Necip Naşit Özcan, Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu, sinema ve tiyatro sanatçısı Selim Naşit Özcan ile Rum Sotiriya Hanım'ın oğlu, tiyatro ve sinema sanatçısı Adile Naşit'in yeğeni olarak dünyaya geldi.
1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıktı.
1977 yılında profesyonel tiyatro hayatına başlayan sanatçı, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi aldı. Özcan Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak da sahneye çıkmıştı.