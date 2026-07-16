Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.
Mahruki hakkında gözaltı kararı verildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bir sosyal medya platformunda Nasuh Mahruki isimli kullanıcı tarafından, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yapılan paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.”