15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin tutukluluğuna itiraz gerçekleştirildi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, karara yönelik, “Şüpheliye atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, ceza alt ve üst sınırı, delillerin toplanma aşamasında olduğu, kaçma tehlikesi, tutuklamanın şüpheli üzerine atılı suça göre orantılı oluşu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanısı” gerekçe gösterildi.