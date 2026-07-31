Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, üçüncü çocuğunu beklediğini duyurduktan sonra ilk hamilelik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Fransız müzisyen Tanguy Destable ile ilk bebeğini bekleyen Portman, büyüyen karnını gösterdiği kareye "Seninle tanışacağımız günleri sayıyorum" notunu ekledi.

İLK HAMİLELİK POZUNU PAYLAŞTI

45 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğrafla hamilelik sürecinden ilk kareyi takipçileriyle paylaştı. Portman'ın paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, oyuncunun duygusal mesajı da öne çıktı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR

Bu bebek, Natalie Portman'ın Fransız müzisyen Tanguy Destable ile ilk çocuğu olacak. Oscar ödüllü oyuncunun, eski eşi Benjamin Millepied ile evliliğinden Aleph ve Amalia adında iki çocuğu bulunuyor.

Portman, hamileliğini duyurduğu açıklamasında, "Tanguy ve ben çok heyecanlıyız. Çok minnettarım. Bunun büyük bir ayrıcalık ve mucize olduğunu biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İLİŞKİLERİ 2025'TE ORTAYA ÇIKTI

Natalie Portman ile Tanguy Destable'ın ilişkisi, Mart 2025'te Fransız basınında yer alan haberlerin ardından kamuoyuna yansıdı. Oyuncu, 11 yıllık evliliğini 2024 yılında resmen sonlandırmasının ardından yeni ilişkisiyle ilk kez Paris'te görüntülenmişti. Çift, şimdi ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.