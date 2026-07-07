Diplomasinin kalbi iki gün süreyle Ankara’da atacak ancak başkentte hayat zirve başlamadan 24 sat öncesinden durdu. 49 cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, yürümek bile izne bağlı oldu. Sokak ve cadde girişlerine Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kamyonları konularak trafik kesildi. Adeta sokağa çıkma yasağı varmış gibi sokak ve caddeler boşaldı. Sokaklarda sadece polisler kaldı ve yeleklerindeki NATO Zirvesi logosu da dikkat çekti. Bariyerler ile sokak ve caddelerin yanı sıra heyetlerin kalacağı otellerin bulunduğu yerlerde apartman önleri de kapatıldı.

56 BİN POLİS, JANDARMA

Evine iş yerlerine giden vatandaşlara kimlik kontrolü yapılırken zorluklar da yaşandı. Heyetlerin kalacağı oteller çevresine de barikatlar kuruldu, kimlik kontrolleri yapılırken, bazı yerler yaya geçişine dahi kapatıldı.

Liderlerin ve heyetlerin ulaşımı için Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 farklı havalimanı kesintisiz hizmet verecek. Güvenlik koordinasyonu kapsamında da toplam 56 bin personel görev yapacak, sahada 48 bin polisin yanı sıra 8 bin jandarma da yer alacak. Fiziksel önlemlerin yanı sıra siber güvenlik önlemleri de alındı. Siber uzmanlar suç ve suçlu ile mücadele amacıyla sanal devriye faaliyeti yürütecek.

HİNT PASİFİK ORTAKLARI

NATO üyesi 32 ülke lideri, gözlemci ülke başkanı, ve çok sayıda bakanın katılacağı zirve, 2004 İstanbul toplantısının ardından 22 yıl sonra Türkiye’de düzenlenecek ikinci buluşma olacak. 2004 İstanbul toplantısına dönemin ABD Başkanı George W. Bush, İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac katılmıştı.

Bugünkü zirvede ise NATO üyelerinin yanı sıra Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi NATO’nun Hint-Pasifik ortakları yer alacak. Savunma ve Dışişleri Bakanlarının da katılacağı zirveyi 2 bin gazeteci izlerken heyetlerle birlikte toplam katılımcı sayısının 9 bin civarında olması bekleniyor.

Başkent bayraklarla donatıldı

NATO Zirvesi’ne katılacak liderlerin kullanacağı güzergahlarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Liderler ve heyetlerinin uçaklarının ineceği Etimesgut’taki Ankara Havalimanı yolu NATO ülkelerinin bayraklarıyla donatıldı.

Saray zirveye hazır

Zirve için toplam 13 milyar TL harcandı. Külliye itibardan tasarruf etmedi. Dev bütçeli zirvede liderler ağırlanıyor.

PAVYONDAN DESTEK MESAJI

Ankara’da NATO hazırlıkları kapsamında şehirde yaygın olan Pavyonların da hizmet vermeyeceği duyuruldu. Bir işletmeden yapılan açıklama ise sosyal medyada, çok konuşuldu. İşletme önüne asılan yazıda, “NATO Zirvesi’nden kaynaklı, devletimize destek olmak amaçlı mekanımızı zirve sonuna kadar kapalı tutuyoruz” ifadelerine yer verildi.

NATO AWACS uçağı Türk jetleri ile uçtu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait muharip ve destek uçaklarının, NATO AWACS uçağıyla birlikte taktik seviyede “Nexus Ace” eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Paylaşımda ayrıca, “NEXUS ACE; muharip uçaklarımız ile NATO AWACS uçağının birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO ile koordineli olarak karşılıklı çalışma usulleri pekiştirildi” ifadelerine yer verildi.