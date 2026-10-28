NATO ittifakın bölgedeki hazırlık seviyesini artırmayı hedefleyen "Resolute Reforger 2026" adlı tatbikat, Rusya ile doğrudan kara sınırı bulunan stratejik Aluksne ve Balvi bölgelerinde resmen start aldı.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, sahada yürütülen kritik manevralarda yaklaşık 3 bin asker ile binden fazla askeri araç aktif olarak görev alıyor.

Kapsamlı senaryoların hayata geçirildiği tatbikatta, olası bir kriz anında birliklerin hızla konuşlandırılması, sahadaki ikmal zincirinin kesintisiz işletilmesi, çok uluslu birliklerin tek merkezden sevk ve idaresi ile operasyonel muhabere hatlarının güvenliği gibi hayati unsurlar test ediliyor.

Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri ile tam entegrasyon ve yüksek koordinasyon içinde yürütülen faaliyetler, ittifak güçlerinin doğu kanadındaki ortak hareket kabiliyetini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Tatbikatın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay Komutanı Albay David Brassard, icra edilen bu manevraların NATO birliklerinin uzak mesafelere hızla intikal edebilme, zorlu saha ve iklim koşullarında lojistik desteği sürdürebilme, aynı zamanda etkili komuta-kontrol ve iletişim ağlarını koruyabilme gücünü somut biçimde ortaya koyacağını vurguladı.

Rusya sınırına sıfır noktada güvenlik önlemlerinin ve teyakkuzun en üst seviyeye çıkarıldığı askeri hareketlilik, 8 Kasım tarihine kadar aralıksız devam edecek.