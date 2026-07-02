Ankara, 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde adeta vitrine dönüştürüldü. Başkentin yoksul mahalleleri ve kötü görüntü oluşturan alanları paravanlarla kapatılırken, kent merkezinde bu kez “görüntü yönetimi”nin bir başka örneği dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki atlı polisler, Kızılay ve Kuğulu Park’ta “Tulpar”, “Tomris”, “Kaktüs” ve “Alaz” isimli atlarla devriye gezerken, görev öncesinde atların yelelerine fön çekilmesi objektiflere yansıdı.

Çeşitli ırklardan 22 atın görev yaptığı atlı polis birlikleri, vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde 8 Temmuz’a kadar devriye faaliyetlerini sürdürecek. Ancak zirve öncesinde yoksulluğun paravanlarla gizlenmeye çalışıldığı bir dönemde, atların bakımı için gösterilen özen sosyal medyada da “vitrin hazırlığı” yorumlarına neden oldu. Taksiciler de zirve süresince gri pantolon ve beyaz gömlek giyecek.