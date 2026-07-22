Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş, Başkent’te düzenlenen NATO Zirvesi öncesi "silahlı örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanıp Sincan Cezaevine gönderildi.

‘O TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ADINI BİLE DUYMAMIŞTIK’

NATO Zirvesi bittikten sonra serbest bırakılan Memiş, ilk kez Sözcü Televizyonu’na konuştu.

Kapıların kırılarak bazı arkadaşlarının ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığını söyleyen Memiş, “Bize terör örgütü suçlaması isnat edildi. Pek çok arkadaşımız o terör örgütünün adını bile duymamıştı. neden tutuklandığımızı anlamaya çalışıyorduk” dedi.

‘NATO’YA NASIL BİR TEHDİT OLABİLİRİM?’

Cezaevinde yaşadıklarını anlatan akademisyen, “Çok zordu. TEMA gönüllüleri başta olmak üzere toplam 12 kişi aynı koğuştaydık. Her gün bekleyişle geçiyordu. Annem başta olmak üzere oğlum en büyük endişemdi. ‘NATO Zirvesi’ dendi çok şaşırtıcıydı. NATO’ya ben nasıl bir tehdit olabilirim?” ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN UMUTLARIMI KIRDI'

Emel Memiş tutuklu olduğu süreçte itiraz dilekçesi verdi, reddedildi. Terör örgütüne üye olup olmadığı, kod adının bulunup bulunmadığına yönelik sorulara maruz kaldığını söyleyen akademisyen, “İtiraz dilekçesine gelen ret bütün umutlarımı kırdı ve olumlu bir gelişme olmayacağını düşünmüştüm” dedi.

“İLK İŞİM TEMA GÖNÜLLÜSÜ OLMAK”

Birlikte tutuklandığı, aynı koğuşta kaldığı TEMA gönüllülerine ayrı parantez açan Memiş, “Onlar sayesinde TEMA gönüllüsü oluyorum. İlk işim bu. Hala tahliye edilmemiş arkadaşlarım, öğrencilerimiz var. Hukukun işlemeyişini görmek, bu kadar haksız bir şekilde adil yargılanmanın tamamen kenara itildiğini görmek endişe verici” diye konuştu.