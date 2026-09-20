NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Avrupa’nın doğu kanadında meydana gelebilecek olası bir çatışmaya karşı tam hazırlıklı olduğunu duyurdu.

Politico’da yer alan habere göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amiral Dragone; ittifakın, teşkilat yapısının, askeri personelin ve mühimmatın göreve hazır durumda bulunduğunu vurguladı.

NATO bünyesindeki asker sayısının artırılmaya devam ettiğini belirten Dragone, birliklerin donanımını ve muharebe kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımların da kesintisiz sürdürüldüğünü ifade etti.

Diğer yandan, NATO’nun bölgedeki askeri varlığını artırması Moskova ile gerilimi tırmandırıyor. Rusya tarafı, ittifakın batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinin son yıllarda benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığına dikkat çekerek duyduğu endişeyi sık sık dile getiriyor. NATO ise doğu kanadındaki bu girişimlerin tamamen "Rus saldırganlığını caydırma" amacını taşıdığını savunuyor.