NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Almanya Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer’in NATO Askeri Komitesi Başkanlığına seçildiğini açıkladı.

TEBRİK ETTİ

Dragone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Breuer’i tebrik etti. Alman generalin Temmuz 2027’de görevi devralacağını belirten Cavo Dragone, "Askeri Komitenin tamamı adına ve şahsen en içten tebriklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

BREUER’İN NATO DENEYİMİNE VURGU

Cavo Dragone, Breuer’in operasyonel tecrübesinin yanı sıra NATO konusundaki bilgi birikimi ve Alman Silahlı Kuvvetlerindeki liderlik deneyiminin ittifak açısından önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının, "Avrupa-Atlantik güvenliği açısından zorlu bir dönemde" Breuer’e duyduğu güvene de dikkat çeken Cavo Dragone, görev değişimi sürecinde NATO Askeri Komitesi ile Uluslararası Askeri Karargahın Breuer’e tam destek vereceğini ifade etti.

CAVO DRAGONE YAKLAŞIK 2,5 YIL GÖREV YAPACAK

İtalyan Amiral Cavo Dragone, 17 Ocak 2025’te Hollandalı Amiral Rob Bauer’den NATO Askeri Komitesi Başkanlığı görevini devralmıştı. Breuer’in Temmuz 2027’de göreve başlamasıyla Cavo Dragone’nin başkanlık dönemi yaklaşık 2,5 yıl sürmüş olacak.

NATO'NUN EN ÜST DÜZEY ASKERİ MAKAMI

NATO Askeri Komitesi Başkanı, İttifak’ın en üst düzey askeri yetkilisi olarak görev yapıyor. Başkan aynı zamanda NATO Genel Sekreteri’nin başlıca askeri danışmanı ve askeri konulardaki üst düzey sözcüsü konumunda bulunuyor.

Görev kapsamında üye ülkelerin genelkurmay başkanlarının ortak askeri tavsiyelerinin NATO’nun siyasi karar alma organlarına aktarılmasında da önemli rol üstleniliyor.