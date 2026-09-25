NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, New York'ta 11 Eylül saldırılarının 25'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programında konuştu.

'11 EYLÜL'ÜN ARDINDAN TARİHİNDE İLK KEZ'

NATO'nun 11 Eylül saldırılarının ardından tarihinde ilk ve tek kez 5. maddeyi uyguladığını hatırlatan Rutte, söz konusu maddenin bir üyeye yönelik saldırının tüm ittifaka yapılmış kabul edilmesini öngördüğünü ifade etti.

Rutte, Rusya'nın askeri kapasitesini ve savunma üretimini artırmaya devam ettiğini belirterek, NATO ülkelerinin savunma hazırlıklarını sürdürmesi gerektiği mesajını verdi.

‘SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRDI’

NATO'nun karşı karşıya olduğu mevcut tehditlere de değinen Rutte, müttefik ülkelerin siber saldırılar, sabotaj girişimleri ve hava sahası ihlalleri gibi çeşitli faaliyetlerle karşılaştığını söyledi. Bu tehditlere karşı NATO'nun savunma kapasitesini güçlendirdiğini belirten Rutte, Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın savunma harcamalarını ve üretim imkanlarını artırdığını aktardı.

Ukrayna'daki savaşın NATO açısından önemli tecrübeler ortaya koyduğunu dile getiren Rutte, özellikle insansız hava araçları, İHA'lara karşı geliştirilen sistemler ve yapay zekanın savaş alanındaki kullanımına ilişkin deneyimlerin ittifak tarafından yakından incelendiğini söyledi. NATO-Ukrayna ortak yapısında elde edilen bu deneyimlerin savunma planlarına dahil edildiğini belirtti.

‘İHA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR’

Rutte, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki bazı kritik altyapı hedeflerine yönelik saldırılarında ve cephe hattının korunmasında ilerleme sağladığını ifade ederken, Rusya'nın Ukrayna kentleri ve altyapısına yönelik füze ve İHA saldırılarının devam ettiğini kaydetti.

NATO topraklarına yönelik geniş kapsamlı bir Rus saldırısının "son derece düşük ihtimal" olduğunu değerlendiren Rutte, buna karşın Rusya'nın askeri üretimini ve silahlı kuvvetlerini büyütmesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

‘HAZIRLIK YAPILMASI GEREKİYOR’

Rusya'nın yalnızca savunma sanayisini değil, ülkenin genel sanayi kapasitesini de savaş ekonomisine yönlendirdiğini belirten Rutte, NATO ülkelerinin de gerektiğinde mevcut sanayi imkanlarını savunma üretimine nasıl aktarabileceği konusunda hazırlık yapması gerektiğini ifade etti.

Rutte ayrıca Rusya'nın hibrit faaliyetlerine karşı atılan adımların tamamının kamuoyuyla paylaşılmadığını belirterek, bu girişimlerin NATO'nun Ukrayna'ya yönelik desteğini zayıflatmaması gerektiğini vurguladı.

‘TEHDİT UZUN VADELİ’

NATO'nun mevcut tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu belirten Rutte, müttefik ülkelerin Rusya'nın artan askeri kapasitesi karşısında savunmalarını güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Rutte, daha önce de Rusya'nın savunma sanayisini hızla yeniden yapılandırdığını ve bu tehdidin uzun vadeli olduğunu ifade etmişti.