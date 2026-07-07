Polonya, ulusal savunma sanayisini ve NATO’nun doğu kanadını kökten güçlendirecek tarihi bir savunma hamlesine imza attı. Polonya devlet savunma grubu PGZ ve ABD merkezli teknoloji şirketi Anduril Industries, 6 Temmuz 2026 tarihinde Bydgoszcz şehrinde Barracuda-500M (SLB-500M) tipi uzun menzilli seyir füzelerinin yerli üretim hattını kuracağını duyurdu.

Bu stratejik ortaklık, Polonya’yı Avrupa’nın önde gelen uzun menzilli füze üreticilerinden biri haline getirirken, İttifak'ın bölgedeki caydırıcılık duruşunu da yeni bir seviyeye taşıyacak.

Geleneksel, karmaşık ve yüksek maliyetli seyir füzelerinin aksine; hızlı, düşük maliyetli ve endüstriyel ölçekte seri üretime uygun olarak tasarlanan Barracuda-500M’den Polonya Silahlı Kuvvetlerine binlerce adet teslim edilmesi planlanıyor.

926 kilometreden fazla menzile ve 45 kilogramlık savaş başlığına sahip olan bu füzeler, Polonya’ya kendi askeri unsurlarını riske atmadan düşman hatlarının derinliklerindeki yüksek değerli hedefleri hassas bir şekilde vurma kabiliyeti kazandıracak.

Başlangıçta Amerikan teknolojisi ile Polonya altyapısını birleştirecek olan proje, zamanla Avrupa menşeli tedarikçilerin oranını artırarak kıtanın denizaşırı lojistik bağımlılığını azaltmayı ve olası uzun süreli çatışmalarda NATO'ya kesintisiz bir ateş gücü sağlamayı hedefliyor.