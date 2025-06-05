ABD öncülüğünde gerçekleştirilen NATO tatbikatı “Immediate Response 25”, 26 Mayıs’ta başladı. Tatbikata Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya katılıyor. Hava indirme, nehir geçişi ve siber savunma senaryoları uygulanan tatbikatta 12 binden fazla asker var. Türkiye ise davetli değil.

HEDEF TÜRKİYE Mİ?

BAZI uzmanlar, NATO’nun doğu sınırını Yunanistan’a kaydırmaya çalıştığını, Ankara’nın sistematik olarak dışlandığını öne sürüyor. Senaryolar arasında sınır ötesi operasyonlar ve işgal bölgelerinden savunma başlıkları da yer alıyor. Medyada; Krivolak’taki tatbikatta düşman ülke tarifinin örtük şekilde Türkiye olduğu haberi çıkıyor.

BU İLK KEZ DEĞİL

Ancak NATO’nun resmi belgelerinde Ankara’ya karşı doğrudan vurgu yer almıyor. nisan ayında Yunanistan’da düzenlenen Iniochos 2025 hava tatbikatında da benzer tablo ortaya çıkmıştı. Fransa, İsrail, Hindistan ve BAE’nin yer aldığı organizasyona Türkiye çağrılmamıştı. Katar’ın da tatbikata katılması ve bunu gizlemesi tepki çekmişti.

ANKARA’NIN POZİSYONU

ANKARA, 12–23 Mayıs’ta Konya’da Anatolian Phoenix 2025 tatbikatı yaptı. Bu, “Türkiye kendi oyununu kuruyor” yorumuna neden oldu. Yunanistan eksenli tatbikatlar, NATO’da Türkiye’ye karşı uzaklaşma olup olmadığı sorusunu gündeme taşıyor. Uzmanlara göre bu diplomatik mesaj da içeriyor. Ankara'nın yeni pozisyonu mercek altında.