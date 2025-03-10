NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, güvenlik boşluğunun oluşmasına izin vermeyeceklerini belirterek, Bosna Hersek'teki barışın temel taşlarından biri olan Dayton Barış Anlaşması'na saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Rutte, Saraybosna Üniversitesi'nde öğrencilerle gerçekleştirdiği panelde, Bosna Hersek'in NATO ile birlikte savunma ve güvenlik sektörünü güçlendirme çabalarını sürdüreceğini ve NATO tatbikatlarıyla Bosna Hersek'in askeri standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini dile getirdi. Rutte, bu çabaların, ülkenin ekonomik büyümesi ve vatandaşlarının refahı için gerekli koşulları oluşturduğunu belirtti.

Rutte, ayrıca Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda attığı adımların, NATO'nun desteklediği bir süreç olduğunu belirterek, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'in, ülkedeki gerilimi arttıran ayrılıkçı söylemlerini ve yasadışı eylemlerini de kınadı. Rutte, "Bosna Hersek'in sonuna işaret eden ifadeler ve ayrılık tehditleri, ülkenin güvenliğini aşındırıyor. Bu tür söylemler, Bosna Hersek'in geçmişteki zorluklarla elde ettiği güvenliği riske atıyor" dedi.

Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, son dönemde Bosna Hersek'in anayasal yapısına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle büyük eleştiriler alıyor. Bosna Hersek Mahkemesi, Dodik'i, Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı göstermemesi nedeniyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezasına çarptırmıştı. Bu kararın ardından, Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nde (NSRS) yapılan oylama ile Bosna Hersek'in devlet kurumlarının, özellikle Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Mahkemesi ve Savcılığı gibi kurumlarının Sırp Cumhuriyeti'ndeki faaliyetleri yasaklanmıştı.

Dodik, bu yasaların yürürlüğe girmesiyle birlikte, mahkeme ve savcılık çağrılarına uymayacağını açıklamıştı. Ulusal medyada, Dodik'in bu kararları "darbe" olarak nitelendirilmiş, hem iç hem de dış dünyadan birçok tepki gelmişti. Dodik'in ayrılıkçı politikaları ve anayasaya aykırı hareketleri, Bosna Hersek'teki siyasi istikrarı tehdit etmeye devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, tüm bu gelişmelere rağmen, Bosna Hersek'in güvenliğinin ve egemenliğinin NATO tarafından sıkı bir şekilde korunacağını belirtti. Rutte, Bosna Hersek'in tüm vatandaşlarının refahı için güvenlik boşluğunun oluşmasına izin vermeyeceklerini ve ilerlemenin sadece birlikte çalışarak sağlanabileceğini ifade etti. Ayrıca, Bosna Hersek'teki siyasi liderlere geçmişi geride bırakma ve birlikte ilerleme çağrısında bulundu.