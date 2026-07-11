Belçika Savunma Bakanı Theo Francken tarafından duyurulan bu dev tedarik kapsamında ülke; 10 adet orta menzilli NASAMS füze bataryası, 20 adet yakın menzilli Skyranger 30 hava savunma sistemi ve 14 adet Thales Ground Master 200 (GM200) mobil radarı ile bunları taşıyacak Iveco kamyonları ordusuna katacak.

8 Temmuz 2026'da netleşen bu hamleyle Belçika, uçaklardan seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına (İHA) kadar her türlü modern alçak ve orta irtifa tehdidine karşı güçlü ve katmanlı bir savunma ağı kurmuş olacak.

Satın alınan sistemlerden GM200 mobil radarları, 250 kilometreye kadar gözetleme menzili ve yüksek hareket kabiliyetiyle sabit radar bağımlılığını azaltarak olası saldırılara karşı hedef olmaktan kurtulacak.

Dağıtıklı mimariye sahip NASAMS bataryaları kritik limanları, hava üslerini ve lojistik koridorları seyir füzeleri ile uçaklara karşı korurken; dakikada 1200 atış yapabilen ve programlanabilir havada patlayan mühimmat kullanan Skyranger 30 sistemleri ise pahalı füzelerin tüketilmesini önleyerek ucuz İHA ve helikopter tehditlerini en yakın katmanda etkisiz hale getirecek.