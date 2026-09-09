NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum (JFCBS) resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Türk savunma sanayiinin ortaya koyduğu bu yüksek teknoloji, ittifakın "NATO 3.0" olarak adlandırılan dönüşüm sürecinin en somut örneklerinden biri olarak gösterildi.

NATO Zirvesi'nde alınan kararlar doğrultusunda Avrupalı müttefiklerin ve Kanada’nın yeni caydırıcı kabiliyetlerle öne çıktığına işaret edilen paylaşımda, müttefik savunma sanayii üretiminin her geçen gün genişlediği vurgulandı.

ANKA III’ün bu vizyonun merkezinde yer aldığı belirtilerek, Türkiye'nin sunduğu katkıların ortak güvenlik adına üstlenilen sorumluluğu pekiştirdiği ve ittifakı her zamankinden daha güçlü kıldığı ifade edildi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uygulamada NATO 3.0: TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil hayalet İnsansız Savaş Hava Aracı (SİHA) ANKA III. NATO Ankara Zirvesi'nde kararlaştırıldığı üzere, Avrupalı Müttefikler ve Kanada yeni kabiliyetlerle öne çıkıyor ve ortak güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk üstleniyor. Müttefik savunma sanayii üretimi genişliyor. NATO 3.0 işte tam olarak budur. Bu, her zamankinden daha güçlü bir İttifak anlamına geliyor"

'ANKA III' ÖZELLİKLERİ NELER

TUSAŞ imzası taşıyan ANKA III, "uçan kanat" aerodinamik yapısı sayesinde radar görünürlüğü en aza indirilmiş, kuyruksuz ve jet motorlu bir hayalet (stealth) insansız savaş uçağıdır.

Yaklaşık 7 tonluk azami kalkış ağırlığına ve 1.200 kilogramlık yüksek faydalı yük kapasitesine sahip olan hava aracı, radar izini koruyabilmek adına mühimmatlarını gövde içindeki özel istasyonlarda taşıyabilmektedir.

0,7 Mach (yaklaşık 800 km/s) azami hıza ulaşabilen ve 40 bin feet servis irtifasında görev yapabilen ANKA III, 10 saate varan havada kalış süresiyle öne çıkıyor. Düşük radar izi sayesinde düşman hatlarının derinine sızma, keşif, gözetleme, elektronik harp ve nokta hassasiyetli taarruz görevlerini başarıyla icra eden sistem; SOM-J seyir füzesi, TOLUN, HGK ve LGK gibi yerli güdümlü mühimmatları taşıma kapasitesine sahiptir.