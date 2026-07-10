Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra basın mensuplarına dağıtılan hediye çantasıyla da gündem oldu.

ÇANTADAN LOKUM, KURUYEMİŞ VE STANLEY TERMOS ÇIKTI

Videoya, "NATO'dan bir hediye çantası verildi, şimdi birlikte içine bakalım" sözleriyle başlayan gazeteci, çantadaki ürünleri tek tek gösterdi.

İlk olarak Türk lokumu ve kuruyemişleri tanıtan gazeteci, çantada çok sayıda ikramlık bulunduğunu söyledi.

En çok dikkat çeken ürün ise Stanley marka termos oldu...

Termosu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen gazeteci, "Vay canına! Stanley termos. İnanılmaz" tepkisini verdi

BAKIM ÇANTASI, PARFÜM VE KUPA DA YER ALDI

Hediye çantasından deri bakım çantası, parfüm, mendil ve kupa da çıktı.

Mendili gösterirken esprili bir yorum yapan gazeteci, daha sonra sırt çantasını inceleyerek tasarımını beğendiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Videonun sonunda çantadaki hediyelerin tamamını ülkesine götürmekte zorlanacağını söyleyen Alman gazeteci, bavulunun ağırlık sınırını aştığını belirterek ek bagaj ücreti ödemek istemediğini esprili bir dille anlattı.

Gazetecinin NATO'nun hediye çantasındaki ürünleri tek tek tanıttığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı.